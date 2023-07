Russerne har sendt droner ind over Kyiv for tredje dag i træk

Mens det endnu er uklart, om nogen af dronerne har formået at ramme deres mål, er der stadig sket skader i tre distrikter, hvor der er faldet vragrester fra droner ned.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver på beskedtjenesten Telegram, at der er kaldt beredskab ud til flere distrikter i hovedstaden. Det er Solomjanskij, Sjevtjenkivskyj, Podilskyj og Darnytskyj.

Det er stadig uklart, hvor mange der er kommet til skade i forbindelse med nattens angreb.

Vitalij Klytjko skriver på Telegram, at to personer er blevet indlagt i Darnytskyj-distriktet, men oplyser ikke noget om alvoren på deres skader. Desuden er to personer blevet hjulpet på stedet i Sjtjevtjenkiv-distriktet.