Danmark slutter sig til G7-plan om langvarig hjælp til Ukraine

De lover herunder at levere avanceret militært udstyr, træning, deling af efterretninger og styrkelse af Ukraines cyberforsvar.

Til gengæld giver Ukraine løfte om bedre regeringsførelse.

Erklæringen fra G7-landene kan ses som et stort plaster på såret for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han havde håbet, at Nato-topmødet ville indeholde en invitation til Ukraine om at blive Nato-medlem.

Men tidligere onsdag kaldte han de varslede forpligtelser fra G7-gruppen for ”gode nyheder”.

- Vi ved, at den bedste garanti for Ukraine vil være et medlemskab af Nato. For Rusland har vist, at de ikke respekterer sikkerhedsforpligtelser. Men på vej til Nato-medlemskab vil vi gerne have sikkerhedsforpligtelserne. Og vi vil gerne have dem permanent.