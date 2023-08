Det er snart længe siden, at borgerne i præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, Kryvyi Rih, indtrængende blev bedt om at udvise samfundssind og spare på vandet. 40 pct. på det individuelle forbrug vel at mærke.

En opfordring, der kom blot to uger efter den historiske sprængning af Nova Kakhovka-dæmningen i det sydlige Ukraines Kherson-region. Dæmningen lå over floden Dnipro, som på denne strækning er frontlinje mellem de ukrainske og russiske stillinger, men den 6. juni blev den sprængt til atomer, uden at nogen endnu har taget ansvaret.