Milliarder til Ukraine meldes ind som danske forsvarsudgifter, bekræfter minister

Den danske regering fastholder, at milliarder af kroner brugt på militærstøtte til Ukraine skal indrapporteres til Nato som danske forsvarsudgifter.

I det nye forsvarsforlig forpligter Danmark sig til at bruge 2 pct. af sit bnp på forsvar senest i 2030 for at leve op til Nato-målet. Ved at regne donationerne til Ukraine med i opgørelsen, kommer vi hurtigere i mål, men det kan diskuteres, om støtten til Kyiv gør hverken Nato eller det danske forsvar stærkere – og om Ukrainestøtten derfor bør tælles med.