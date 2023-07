Kina sender skarpe advarsler til »et arrogant Nato« og kræver på baggrund af den asiatiske deltagelse i topmødet i Litauens hovedstad, Vilnius, at Nato holder sig væk fra Asien.

Kommunistpartiets talerør Global Times fremhæver, at Japan, Sydkorea, Australien og New Zealand deltager i topmødet for andet år i træk og hæfter sig ved, at det i amerikanske medier beskrives som Natos forsøg på »at stække Kinas strategiske ambitioner«.