Rusland har udført angreb mod Kyiv for anden nat i træk

Meldingerne om angreb kommer dagen efter Nato-topmøde startede i Vilnius i Litauen tirsdag.

Her blev Nato-landene enige om at give flerårig militærhjælp til Ukraine. Men Ukraine får ikke en invitation til medlemskab af Nato på topmøde i Vilnius i Litauen.

Det oplyste Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et efterfølgende pressemøde. Han understregede dog, at de allierede er enige om, at Ukraine på et senere tidspunkt vil blive medlem af Nato.

Tirsdag var der meldinger om hårde kampe i det østlige og sydøstlige Ukraine, som lige nu er de vigtigste områder for Ukraine i forhold til at tilbagevinde russisk besat territorium.

Her lyder det fra Ukraine, at tropperne har afværget flere angreb fra den russiske fjende.