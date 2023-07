Nato-lande er enige om nyt mål for forsvarsbudgetterne

Den nye formulering var ventet at blive vedtaget på topmødet i Litauen. Jens Stoltenberg har flere gange sagt, at to procent skulle være ”gulvet og ikke loftet”.

Målsætningen stammer fra Nato-topmødet i 2014, hvor medlemslandene forpligtede sig til at arbejde henimod at bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter.

En række medlemslande, heriblandt Danmark, har dog ligget under målet.

Med det nyligt indgåede forsvarsforlig er der dog nu afsat penge til, at Danmark fra 2030 lever op til Nato-målsætningen om de to procent.