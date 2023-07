Ukraine får ingen invitation til Nato på topmøde

- Vi sender også et stærkt signal om medlemskab med ordlyden om invitation til Nato. Der har aldrig været en stærkere ordlyd om medlemskab, siger Stoltenberg.

En del af problemet for Nato har været, at Nato-landene allerede på et topmøde i Bukarest i 2008 blev enige om, at Ukraine vil blive medlem af Nato. Dermed har det været svært at overgå ordlyden uden at give en direkte invitation til Ukraine.

Stoltenberg understreger dog, at Nato-landene er enige om, at Ukraine slipper for en såkaldt Membership Action Plan. Den stiller en række krav til reformer, inden et land kan blive medlem af Nato.

Samtidig vil Nato-landene med den militære støtte flytte Ukraines militær fra Sovjet-standarder til Nato-standarder. Det skal gøre det lettere for Ukraine at blive medlem af Nato på sigt.

På den politiske side får Ukraine et særligt Nato-Ukraine-råd. Her kan Ukraine ikke blot konsultere Nato-landene, men også træffe beslutninger. Det vil ske på lige fod med de 31 Nato-lande uden at Ukraine dog er medlem af alliancen.