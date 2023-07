Rådgiver: USA vil overføre F-16-fly til Tyrkiet

Tyrkiet har igennem længere tid forsøgt at modernisere sine kampfly. Landet har blandt andet ønsket at købe 40 amerikanske F-16-jagerfly.

Biden gjorde det ifølge nyhedsbureauet dpa søndag klart, at han så våbensalget som en måde at gøre noget ved den tyrkiske blokade af Sveriges optagelse i den vestlige sikkerhedsalliance.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Med meldingen fra Stoltenberg mandag lader Sverige dog til at have taget et stort skridt tættere på et medlemskab.