Biden vil gå videre med planer om at sælge F-16-fly til Tyrkiet

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige på grund af manglende tyrkisk og ungarsk ratificering. Konflikten med Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige.

Med meldingen fra Stoltenberg mandag lader Sverige dog til at have taget et stort skridt tættere på et medlemskab.

Det vides dog ikke, hvornår Tyrkiets parlament rent faktisk vil stemme og dermed gennemføre ratificeringen.

Et andet stort tema ved Nato-topmødet er, hvordan alliancen vil stille sig til et fremtidig ukrainsk medlemskab.

Om det emne siger Sullivan ifølge Reuters, at Nato vil sende ”et fælles positivt signal” om Ukraines vej mod medlemskab.