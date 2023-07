GS-441524 er godkendt til dyrebrug i Storbritannien og kan importeres til Cypern. Der er dog en række restriktioner, og behandlingen koster mellem 3000 og 7000 euro per kat. Det svarer til mellem 22.000 og 52.000 kroner.

Cyprioterne er historisk set bundet sammen med kattene. En legende fortæller, at den romerske kejserinde Helena bragte katte til øen for at få has på giftige slanger for omkring 1700 år siden.

Arkæologer har dog fundet en grav på øen, der er dateret til omkring 9500 år siden, hvor en person er blevet begravet sammen med sin kat - et bevis på at tradition for at holde kat, strækker sig meget længere tilbage end fortællingerne om kejserinde Helena.