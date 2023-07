Sverige mangler også at få ratificeringen igennem Ungarns parlament. Det ventes at ske, efter aftalen med Tyrkiet er faldet på plads, siger Stoltenberg.

- Ungarn har meddelt, at de ikke vil være det sidste land, der ratificerer Sverige. Og nu har Tyrkiet gjort det klart, at de vil ratificere. Så jeg tror, at det problem vil blive løst, siger Jens Stoltenberg.

Som del af aftalen med Tyrkiet og Sverige vil Nato desuden udpege en ny anti-terrorkoordinator. Tyrkiets kritik af Sverige har især gået på, at Sverige efter Tyrkiets opfattelse ikke gør nok for at bekæmpe terror.

Det vil i Tyrkiets optik sige det kurdiske arbejderparti, PKK, der både er på EU og USA’s terrorlister.