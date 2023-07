Flightradar afslører det, som ikke kan ses.

I luften over konferencecentret Litexpo, der i disse dage danner ramme om Natos årlige topmøde, cirkulerer en drone, længere mod nord er det et overvågningsfly af typen Awacs og et uidentificeret fly fra det amerikanske luftvåben.

Med kun 35 kilometer til Belarus (Hviderusland), der efter planen skal huse Wagner-lejehæren, og 150 kilometer til den russiske eksklave Kaliningrad bevæbnet med moderne hypersoniske Kinzhal-missiler, tager Nato ingen chancer.