Google-stifter er tilbage i maskinrummet

Internettet, som vi kender det, er under hastig forandring lige nu, hvor chatrobotter som ChatGPT og kunstig intelligens (AI) ændrer spillereglerne.

Og også hos Google, der længe har været verdens mest brugte søgemaskine, mærker man de nye konkurrenters ånde i nakken.

En udfordrende tid for tjenesten og for at holde trit med de nye drenge i klassen er en gammel kending nu tilbage, hvor han startede.