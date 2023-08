Den norske Askepot fik både prinsen og kongerigets hjerter

Den 25. august kulminerer fejringen med ”baggårdsfest” på slottet i Oslo, oplyser det norske kongehus., og gæster fra hele landet er inviteret for sammen med kronprinsparret at fejre ”det Norge, vi sammen har bidraget til at skabe gennem disse 50 år”.

Datoen for festen har en særlig betydning, for det er kronprinsparrets 22-års bryllupsdag.

De nyder i dag respekt blandt nordmændene, som sætter pris på parrets deltagelse ved blandt andet den årlige mindehøjtidelighed for ofrene ved terrorangrebet på Utøya.