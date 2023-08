Der er noget helt særligt ved soldaten, som de kalder ”Hammer”.

På overfladen adskiller den 36-årige ukrainer sig ikke nævneværdigt fra sine kammerater, og kun de færreste lægger mærke til hans let haltende gang.

”Hammer” er et navn i statistikken over de anslået 20.000-50.000 ukrainere – civile og soldater – der har mistet et eller flere lemmer, siden russerne invaderede Ukraine i februar sidste år.