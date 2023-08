20/08/2023 KL. 11:30

Efter otte måneders adskillelse rejste Nikitas bedstemor til Rusland for at redde ham ud

Over 19.000 børn er bortført eller deporteret ud af Ukraine og befinder sig mod deres vilje på den anden side af frontlinjen eller dybt inde i Rusland. Den 10-årige Nikita var en af dem. Indtil hans bedstemor rejste til fjendens land for at hente ham hjem.