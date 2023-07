Erdogan til Biden: Sverige tager rigtige skridt - men ikke nok

Sverige fik torsdag nej fra Tyrkiet til medlemskab. Det skete under et møde med de to landes udenrigsministre og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Tyrkiet krævede flere og hårdere indgreb over for kurdiske ”terrorister” i Sverige.

Stoltenberg har meddelt, at han mandag har inviteret til et møde i Vilnius mellem Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, og Erdogan.

Nato-topmødet er tirsdag og onsdag.

Tyrkiet har længe ønsket at købe en mere moderne udgave af F-16-flyet og andet udstyr til opgradering. Men USA har tøvet. Ikke mindst i lyset af den tyrkiske modstand over for Sveriges Nato-medlemskab.

USA tøver også, efter at Tyrkiet har købt et avanceret russisk luftværnssystem, S-400. Det fik USA til at blokere for samarbejde og leverancer af det topmoderne F-35-kampfly til Tyrkiet.