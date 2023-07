Rusland: USA's klyngebomber til Ukraine er en desperat handling

- Det seneste mirakelvåben, som Washington og Kyiv sætter deres lid til uden at tænke på de alvorlige konsekvenser, vil ikke få nogen effekt på den særlige militære operation, siger hun.

Zakharova anvender med ”den særlige operation” den talemåde, som det russiske regime bruger om sin angrebskrig i Ukraine.

USA’s præsident, Joe Biden, meddelte før weekenden, at han vil sende klyngebomber til Ukraine for at styrke det ukrainske forsvar.

Klyngebomber er et meget kontroversielt våben. Det kan efterlade små sprængladninger i landskabet, som kan eksplodere og dræbe civile, længe efter en krig er slut.