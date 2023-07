Rusland forbyder rettighedsforkæmpere med base i Norge

Den er en koalition af 80 uafhængige menneskeretsgrupper, der arbejder for ytrings- og forsamlingsfrihed flere steder i det centrale og østlige Europa.

I det nordlige Ukraine driver HRHF et lærings- og eventcenter. Og i Belarus forsvarer stiftelsen politiske fanger.

Dertil kommer en lang række projekter i Kaukasus og på Balkan.

Men stiftelsens aktiviteter har ifølge den russiske statsanklager til formål at ”destabilisere” den indenrigspolitiske situation i Rusland.

Statsanklageren beskylder også gruppen for at ville miskreditere Ruslands udenrigspolitik og ”påvirke den offentlige opinion om behovet for et magtskifte på forfatningsstridig vis”.