Klyngebomber til Ukraine deler Nato-lande

En haltende ukrainsk modoffensiv har fået USA til at overveje at sende klyngebomber. De er ellers bandlyst i over 120 lande. Også mange Nato-lande er i mod brugen.

Tyskland og Danmark er blandt de europæiske lande, som har skrevet under på konventionen mod klyngebomber. På den baggrund fastslog den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius fredag ifølge Reuters, at klyngebomber til Ukraine ”ikke er en mulighed” for Tyskland.

Menneskerettighedsgrupper har kritiseret både Rusland og Ukraine for at have brugt klyngebomber under krigen. Der er dog ifølge Stoltenberg en afgørende forskel: