Nato-lande har gennemført den største oprustning i årtier

- Vi har ikke set en så stor stigning på tværs af Nato i flere årtier. Nato-landene tager det meget alvorligt, siger Jens Stoltenberg.

Oprustningen kommer, på et tidspunkt hvor Ukraine kæmper imod en russisk invasion, og der er bekymring for Kinas intentioner over for Taiwan.

Der er dog fortsat et godt stykke vej, før de nu 31 Nato-lande lever op til målsætningen om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar. Bnp er en indikator for den økonomiske aktivitet og velstand i et land.