Rekorden er uofficiel og foreløbig. Men selv om tallene ikke kommer fra officielt hold, giver de dog en god forståelse af, hvad der sker for tiden, bemærkede klimaforsker Sean Birkel, som står bag projektet, over for nyhedsbureauet AP torsdag.

Torsdag kunne Copernicus desuden oplyse, at sidste måned var den varmeste juni nogensinde målt globalt.

Endda var den ”betydeligt varmere” end den hidtidige rekord sat i juni 2019, skrev klimatjenesten.