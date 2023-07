Medie melder colombiansk guerillaveteran død i Venezuela

Ivan Marquez, som var med i den colombianske oprørshær af guerillasoldater Farc i mere end tre årtier, er død i nabolandet Venezuela.

Det fortæller kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters. En af kilderne er ifølge Reuters fra en efterretningstjeneste.

- Informationen, som gruppen har fået, er, at han døde på et hospital i Caracas (Venezuelas hovedstad, red.), hvor han fik behandling for alvorlige kvæstelser, som han led under et angreb i Venezuela i juni 2022, siger en kilde fra oprørsgruppen Segunda Marquetalia, der primært består af tidligere Farc-soldater.