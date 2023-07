Zelenskyj forlanger klart svar fra Nato-landene

- Vi har brug for denne motivation. Vi har brug for ærlighed i vores relationer.

Zelenskyj siger, at den formulering, der blev optaget på et Nato-topmøde i 2008 om, at alliancens dør ”vil blive ved med at være åben”, og at Ukraine på et tidspunkt bliver medlem, ikke er nok.

Tjekkiet, som også er medlem af Nato, har været en trofast støtte til Ukraine, siden Rusland invaderede landet i februar 2022.

- Det bør gøres helt klart, at det er i Tjekkiets interesse, at Ukraine, så snart krigen er slut, begynder at forhandle om at blive medlem af Nato, fordi det er i vores interesse i forhold til sikkerhed, regional stabilitet og økonomisk fremgang, siger Petr Pavel.

Den tjekkiske præsident er tidligere chef for den tjekkiske hær og den primære militære rådgiver for Natos generalsekretær fra 2015 til 2018.