Rembrandts to portrætter blev solgt for lidt over 11,2 millioner britiske pund. Det svarer til cirka 97,5 millioner kroner.

Christie’s havde ellers estimeret, at de ville blive solgt for mellem fem og otte millioner britiske pund - svarende til mellem 43,5 og 69,7 millioner kroner.

Ifølge auktionshuset stammer portrætterne fra 1635.

Det ene viser blikkenslageren Jan Willemsz, mens det andet viser hans kone, Jaapgen Carels. De var i familie med Rembrandt.

Portrætterne blev for første gang solgt på en auktion i 1824. I næsten 200 år har de været i besiddelse af den samme familie gennem flere generationer. Det skriver Christie’s på sin hjemmeside.