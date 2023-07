Israeler dræbt i skyderi ved bosættelse på Vestbredden

Den militante bevægelse Hamas, der har magten i Gazastriben, lovpriser torsdagens skyderi. Det er en reaktion på den israelske militæroperation, meddeler Hamas ifølge Reuters.

I løbet af de seneste 15 måneder er voldsspiralen øget på Vestbredden. Israels militær foretager flere ransagninger, palæstinensere angriber og bosættere raserer palæstinensiske landsbyer.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.