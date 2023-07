Den finske ambassadør fik at vide, at Rusland reagerer på ”Finlands antirussiske holdning”.

Den finske ambassade i Moskva vil fortsat være i normal drift efter den russiske beslutning, meddeler det finske udenrigsministerium.

Finland sagde i sidste måned, at det udviste ni russiske diplomater, som det beskyldte for at arbejde for russiske efterretningstjenester.

Den finske statsminister, Petteri Orpo, siger i Helsinki, at Finland nu er nødt til at svare igen.

Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år sammen med Sverige i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.