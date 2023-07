Russisk missil har ramt boligblok i Lviv - tre dræbt

- Et russisk missil slog ned i en etageejendom i Lviv. Den gik i flammer, men ilden blev hurtigt slukket. Der er ofre, skrev han på beskedtjenesten Telegram.

- Brandmænd, læger og nødhjælpsspecialister arbejder på stedet. Folk får den fornødne hjælp. Redningsfolk er ved at lede i murbrokkerne.

Guvernøren meldte allerede klokken 01.23 på Telegram, at han havde fået besked fra Ukraines forsvar om, at der var missiler på vej mod byen.

- Søg mod sikre steder, skrev han og opfulgte kort efter med, at der havde lydt høje brag, og at der var fare for nye missilangreb.