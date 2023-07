Zelenskyj ville have startet modoffensiv langt tidligere

- Jeg er taknemmelig over for USA og forskellige verdensledere for støtten, siger han.

- Men jeg sagde til både dem og de europæiske ledere, at vi gerne ville have modoffensiven i gang tidligere, og at vi havde brug for alle våbnene og militærmateriellet til at gøre det. Hvorfor? Simpelthen fordi, hvis vi starter senere, går det langsommere.

Præsidenten opfordrer igen vestlige lande til at bidrage til Ukraine med ATMS-systemer. Det er missilaffyringssystemer, som kan ramme mål på lang afstand.

- På nogle fronter vil det give os en mulighed for at lancere en modoffensiv, siger han.