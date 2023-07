Verden slår uofficiel varmerekord for anden dag i træk

Rekorden er uofficiel og foreløbig, men giver ifølge AP et signal om, at klimaforandringerne er på vej mod ”ukendt territorie”. Opgørelsen baseres på satellitdata og computersimulationer. Data går tilbage til 1979.

Den nye uofficielle varmerekord var ventet efter mandagens rekord.

Klimaforsker fra Berkeley Earth i Californien Zeke Hausfather vurderede over for nyhedsbureauet Reuters mandag, at mange nye varmerekorder kan være på vej.

- Desværre ser det ud til, at rekorden blot er den første i en serie af nye rekorder i år. Stigende udledninger af drivhusgasser kombineret med El Niño skubber temperaturerne til nye højder, sagde han til Reuters.