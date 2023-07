Vrede palæstinensere råber ad egne ledere efter israelsk aktion

Aktionen har skabt stor vrede i den arabiske verden. Men også fra andre sider har der lydt kritik og bekymring for den israelske fremfærd, blandt andre FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk.

Jenin er blevet et brændpunkt under en bølge af vold mellem israelere og palæstinensere, der har rystet Vestbredden i mere end et år.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.

Mandagens militæroperation er blevet beskrevet som den største israelske militæroperation på palæstinensisk territorie i flere år.