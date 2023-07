Kina optrapper eftersøgninger efter sjældne mineraler

Det øgede pres for at få udnyttet mineralressourcer fører til øget bekymring for pres på mange økosystemerne, som er næsten ukendte.

Udmeldingerne fra Kina kommer forud for Den Amerikanske Uafhængighedsdag og kort før den amerikanske finansminister, Janet Yellen, besøger Beijing.

Politiske iagttagere siger, at det er tydeligt, at de kinesiske udmeldinger er et budskab til præsident Joe Biden og hans regering i en optrapning af deres langvarige rivalisering på området.

Det statslige medie Global Times, som er en tabloidavis i regi af det kinesiske kommunistpartis Folkets Dagblad, skriver i en kommentar, at det er en praktisk måde, hvorpå Kina gør det klart over for USA og deres allierede, at det er en fejl, hvis de tror, de kan stoppe en udvikling, hvor Kina producerer mere og mere avanceret teknologi.