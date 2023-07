Iran skal retsforfølges om nedskydning af fly

Det ukrainske passagerfly blev skudt ned 8. januar 2020. Flyet havde kurs mod Ukraines hovedstad, Kyiv.

Ti medlemmer af Irans militær er blevet idømt fængselsstraffe for nedskydningen af et ukrainsk passagerfly i januar 2020. En øverstbefalende er blevet idømt ti års fængsel. De øvrige ni har fået mellem et og tre års fængsel.

Ifølge dommen blev missilerne affyret uden tilladelse og i strid med de ordrer, der var givet fra højere sted.

Om bord var passagerer fra Ukraine, Iran, Canada, Afghanistan, Storbritannien og Sverige. En del passagerer skulle rejse fra Teheran via Kyiv til Canada.

Tre dage efter hændelsen indrømmede det iranske militær, at det havde begået en fejl og var kommet til at affyre to missiler mod passagerflyet.