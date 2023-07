Det er godt for forsvarsalliancen Nato at stå samlet på et tidspunkt, hvor der er i krig i Europa, og det forstærkes af at have Jens Stoltenberg ved roret.

Det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet (KU).

Tirsdag er norske Jens Stoltenberg officielt blevet forlænget som generalsekretær i Nato frem til 1. oktober 2024.