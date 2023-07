Norske Jens Stoltenberg meddeler tirsdag, at der i Nato er enighed om, at han fortsætter som generalsekretær i forsvarsalliancen frem til 1. oktober 2024.

Det skriver han på det sociale medie Twitter.

Alliancen har besluttet at beholde en erfaren leder på et tidspunkt, hvor krigen raser i Ukraine frem for at finde en afløser midt under en krise.