På besøg hos en partisangruppe, som deltager i Ukraines modoffensiv bag fjendens linjer

Da Dmitri kantede sig igennem døren til det russiske militærs rekrutteringscenter i det besatte Donetsk, var han glad for, at han kunne give sommersolen skylden for nervøsitetens sved, som han mærkede i sin nakke.

Han var kun lige gammel nok til at stemme, men alligevel var det allerede anden gang, Dmitri stod overfor at aflægge troskabsed til et flag. Hans kildefører i det ukrainske militærs efterretningstjeneste ventede med tilbageholdt åndedræt på at finde ud af, om deres finte ville narre den russiske præsidents, Vladimir Putins, styrker.