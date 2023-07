Rusland melder om droner på himlen over Moskva

Statsejede Tass skriver, at redningstjenesten arbejder et sted i landsbyen Valujevo, hvor dele af en drone er faldet ned.

Nyhedsbureauet skriver, at der også arbejdes på at bekræfte meldinger om, at en anden drone er faldet ned i Kubinka, hvor der ligger en luftbase.

Kort tid efter at de russiske nyhedsbureauer har skrevet om dronerne, kan de også skrive, at ingen fly kan lande eller lette fra lufthavnen Vnukovo i Moskva. Det oplyser Ruslands Føderale Lufttransportagentur ifølge Reuters på beskedtjenesten Telegram.

Årsagen er ”tekniske årsager, der er ude af lufthavnens kontrol”

Restriktionerne gælder frem til klokken 08.00 lokal tid. Det er klokken 07.00 i Danmark.

Andre lufthavne fungerer normalt, lyder det fra agenturet.