Palæstinensisk leder sætter samarbejde med Israel på pause

Mindst otte palæstinensere er dræbt og 50 såret, heraf ti alvorligt. Det meddelte det palæstinensiske sundhedsministerium tidligere mandag.

Israels militær er mandag aften stadig i gang med indsatsen ved Jenin, der også omfatter droneangreb.

Fra morgenstunden kunne flere droner ses i luften over Jenins flygtningelejr, hvor der bor 14.000 mennesker på omkring en halv kvadratkilometer.

Militæret har ikke villet oplyse, hvor længe det ventes at vare. Det har blot meddelt, at det godt kan tage over en dag, og at soldaterne bliver i Jenin-området, så længe det er nødvendigt.