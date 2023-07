Rusland hævder at have stoppet attentatforsøg på Krims leder

- Et attentatforsøg organiseret af ukrainske efterretningstjenester med Krim-lederen som mål er blevet forpurret, udtaler FSB ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Ukraine har ikke umiddelbart udtalt sig om påstanden.

Ifølge FSB er det en person født i 1988, som er blevet anholdt. Vedkommende blev anholdt, mens han var i gang med at fjerne sprængstof fra et ”gemmested”, melder den russiske efterretningstjeneste.

Det er ikke første gang, at Rusland hævder at have forpurret et attentatforsøg på Aksjonov.