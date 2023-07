For første gang siden Anden Verdenskrig starter en international efterforskning med det formål at placere et juridisk ansvar for at indlede en ulovlig krig – invasion af Ukraine.

Fra et kontor i den hollandske by Haag indsamler et hold af efterforskere fra Estland, Letland, Litauen, Polen og Ukraine nu beviser imod den russiske præsident Vladimir Putin og folkene omkring ham.