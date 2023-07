Pave Frans fordømmer Sverige for at tillade koranafbrændinger

Pave Frans fordømmer, at Sverige tillader koranafbrændinger og siger, at sådanne handlinger vækker stor vrede hos ham.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med den emiratarabiske avis Al Ittihad.

Organisationen for Islamisk Samarbejde, OIC, som har hovedkvarter i Saudi-Arabien, opfordrede søndag til, at der gribes ind over for afbrændinger af Koranen.