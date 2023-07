USA er verdens største trussel ifølge erfaren præsidentrådgiver

Han henviser særligt til, at USA ifølge ham er blevet en ”markant kilde” til ustabilitet og et usikkert forbillede for demokrati.

Richard Haass har tjent under fire tidligere amerikanske præsidenter - en demokratisk og tre republikanske.

Og han har ifølge The New York Times været en pålidelig gæst i det populære program ”Morning Joe”, hvor han har analyseret den tiltagende polarisering af amerikanske politik.

I 2015 indvilgede Richard Haass i at mødes med daværende præsident Donald Trump for at rådgive ham, som han ville have gjort med enhver anden præsident.

Richard Haass indrømmer dog, at han fejlbedømte Donald Trump i at tro, at han ville beherske sig selv, når han først indtog USA’s højeste embede, og dermed genskabe den politiske stabilitet.