Neutrale Østrig går med i europæisk samarbejde om luftforsvar

Neutrale Østrig vil tilslutte sig det fælleseuropæiske initiativ for luft- og missilforsvar European Sky Shield Initiative (Essi).

Det oplyser kansler Karl Nehammer i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er nødt til at foretage sikkerhedsforanstaltninger for at forsvare vores land mod risikoen for drone- eller missilangreb, lyder det.