Blandt russiske krigsfanger i Ukraine er en ny kamp begyndt. Kampen for at slippe så billigt som muligt

Skal man tro den ydmyge og kronragede Maxim, der sidder en halv meter fra mig, er han en sølle institutionaliseret og enfoldig stakkel.

Svigtet som barn, kun fem års skolegang, siden vanekriminel og hustrumishandler. En stor del af livet har den 31-årige russer angiveligt tilbragt bag tremmer, og han mente ikke selv, at livet kunne blive værre. Indtil han ifølge eget udsagn blev shanghajet i fængslet og sendt som kanonføde til en blodig slagmark i Ukraine for at føre præsident Vladimir Putins ekspansionsplaner ud i livet.