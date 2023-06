Trump: Ukraine skal være klar på at opgive territorie for fred

Skulle Putin miste grebet om magten, så ”ved man ikke, hvad alternativet er. Det kan være bedre, men det kan også være langt værre,” siger Trump.

Når det kommer til anklagerne om russiske krigsforbrydelser mener Trump yderligere, at det er et spørgsmål, der skal løses efter krigen, ”fordi lige nu, hvis man rejser det emne, kommer man aldrig til at opnå fred, man kommer aldrig til at indgå et forlig”.

- Jeg vil have, at folk skal stoppe med at dø på grund af den her latterlige krig, lyder det.

Donald Trump, der er genstand for flere retssager og efterforskninger, regnes som favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.