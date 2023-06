Nato-admiral kalder krigen i Ukraine for et spil skak med vold

Hver gang ukrainerne forsøger sig med et træk, har russerne et svar klar.

- Det er skak med vold.

Derfor maner admiral Rob Bauer til tålmodighed med den ukrainske modoffensiv.

Han sammenligner situationen med de allieredes indtog i Normandiet efter D-dag i 2. verdenskrig i 1944.

Her tog det også månedsvis for soldaterne at bryde gennem Tysklands barrierer.

Rob Bauer beskriver, at de ukrainske styrker i øjeblikket tester frontlinjen af for at se, hvor det er muligt at bryde igennem. Det analyseres der på efterfølgende.