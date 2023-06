Appeldomstol erklærer britisk Rwanda-plan for ulovlig

Derfor er der formentlig ikke sat en endelig stopper for planen som følge af appeldomstolens afgørelse.

Den britiske regering ser planen som helt afgørende for at stoppe asylansøgere i at søge til landet.

Man vil særligt sætte en stopper for de tusindvis af flygtninge, der hvert år kommer til Storbritannien via små både. De kommer primært over Den Engelske Kanal fra Frankrig.

Sidste år krydsede 45.755 personer Den Engelske Kanal i små både for at komme til Storbritannien. Det var rekordmange. Foreløbig har over 11.000 taget turen i år.

Det vil ifølge beregninger fra regeringen koste i gennemsnit 169.000 pund - cirka 1,46 millioner kroner - for hver asylansøger, der sendes til Rwanda.

Den tidligere S-regering i Danmark udbyggede i 2022 et samarbejde med Rwanda med henblik på at arbejde for en asylløsning i landet.

Efter det seneste valg blev de planer dog sat på pause, og modtagecentret fremgår ikke af SVM-regeringsgrundlaget.