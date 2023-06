Nu vil Nato skrue bissen på så medlemslande bidrager nok

- Derfor jeg tror, at vi generelt vil se, at vi har hårdere og hårdere diskussioner med nationerne. Hvis nationerne ikke leverer på de aftalte mål, skader man ikke kun sit eget forsvar, men også vores evne til kollektivt at forsvare os selv.

Folketingets nye forsvarsaftale vil afsætte 143 milliarder kroner frem mod 2033 for at nå målet om et dansk bidrag på to procent af bnp.