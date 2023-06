Netanyahu dropper omstridt del af kritiseret retsreform

Mange frygtede, at reformen, hvis den blev vedtaget, ville bevæge det israelske demokrati mod et autoritært styre. De frygtede for borgerrettighederne, og at regeringen ville få for meget magt.

Kritikere hævdede også, at regeringen ville bruge reformen til at få Netanyahu af krogen i en korruptionssag.

Men nu trækker Netanyahu og regeringen tilsyneladende i land ved at fjerne den mest omstridte dele af reformen.

Protesterne begyndte efter nytår - kort tid efter at Netanyahus nye regering, som er den mest højreorienterede i Israels historie, var kommet til magten.

Regeringen fremlagde efter magtovertagelsen en plan for, hvordan den vil reformere det israelske retssystem.

En plan, der blev dårligt modtaget i store dele af befolkningen, og som sendte hundredtusindvis af borgere på gaden i protest.